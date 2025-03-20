Киев, 20 марта, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается продлевать военное положение и мобилизацию на Украине после 9 мая. Об этом 20 марта заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Зеленский не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле! В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп», — написал нардеп в Telegram-канале.

Дмитрук добавил, что для такого решения есть причины, но не стал уточнять, какие именно. Он также уверен, что пока украинские военкоматы продолжат работать в прежнем режиме.

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