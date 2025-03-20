Москва, 20 марта, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в московском офисе IT-компании «Ланит». Об этом 20 марта сообщили в оперативных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски в компании «Ланит», а также изучают документацию», — процитировало ТАСС собеседника.

Источник РБК отметил, что обыски связаны с разработкой комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы (КИС СОЮ), в которой участвовала компания.

По информации оперслужб, правоохранители также наведались с обысками в офис IT-компании «Крок» в Москве, которая также является подрядчиком КИС СОЮ). Они изучали документацию.

При этом в Telegram-канале компании отмечается, что работа продолжается в штатном режиме. Организация выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Для связи доступны все информационные ресурсы и каналы, добавили в пресс-службе «Крока».

Как сообщало ИА Регнум, в январе полиция проводит обыски в офисе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Санкт-Петербургу. По данным местного агентства 47News, мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями группой лиц.