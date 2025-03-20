Москва, 20 марта, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил послание главе Сирии Ахмеду аш-Шараа и в нем поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране.

Global Look Press

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения её суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Уточняется, что российский лидер также подтвердил неизменную готовность РФ к развитию практического взаимодействия с сирийскими властями по всем вопросам двусторонней повестки дня для укрепления традиционно дружественных отношений России и Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в сирийской провинции Латакия вспыхнули столкновения между сторонниками бывшего президента республики Башара Асада и силами новых властей страны. Столкновения также начались в провинции Тартус, после чего власти ввели туда войска. Через три дня боестолкновения начались в портовом городе Баниясе.

Позднее, 10 марта, Ахмед аш-Шараа заявил о заинтересованности новых властей Сирии в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией. Он отметил, что на этом фоне новые сирийские власти пытаются не допустить раскола между странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 марта заявил, что Россия хочет видеть Сирию стабильной, процветающей и дружественной. Представитель Кремля также указал на необходимость обеспечения стабильности в республике из-за общей взрывоопасности Ближнего Востока, так как нестабильность в Сирии может вызвать цепную реакцию в соседних странах региона.