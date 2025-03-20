Пекин, 20 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Пекин призвал Оттаву уважать юридический суверенитет Китая, после того как МИД Канады осудил казнь четырех своих граждан за связанные с наркотиками преступления. Об этом 20 марта заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Мао Нин.

Global Look Press

«Мы относимся к подсудимым разных национальностей на равных, справедливо рассматриваем дела в соответствии с законом и законно защищаем права заинтересованных лиц и консульские права канадской стороны», — процитировало дипломата агентство Bloomberg.

Мао подчеркнула, что Канаде следует уважать законы другой страны, не вмешиваясь в судебный суверенитет.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта министр иностранных дел Канады Мелани Жоли выступила с осуждающим заявлением после казни. Она отметила, что заключенные имели второе гражданство — китайское. Дипломат лично несколько месяцев следила за судьбой осужденных, прося власти КНР о снисхождении к этим людям.

Китай отличается жесткой политикой в отношении любых преступлений, связанных с наркоторговлей. Смертная казнь в качестве наказания может быть назначена за производство, перевозку и продажу крупных партий запрещенных веществ. В 2019 году к высшей мере наказания в КНР был приговорен гражданин Канады Фань Вэй, являвшийся лидером преступной группировки. Его подчиненные производили и продавали метамфетамин.