Киев, 20 марта, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Первый премьер-министр постсоветской Украины Витольд Фокин, также известный как один из подписантов Беловежских соглашений, умер на 93-м году жизни. Об этом сообщила его внучка Мария Фокина.

Anatoliy Pashko Витольд Фокин

Она в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разметила фотографию деда и эмодзи разбитого сердца.

Фокин стал последним из тех, кто подписал 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. В документе, в том числе, говорится о прекращении существования СССР.

Витольд Фокин родился в октябре 1932 года в селе Ново-Николаевка Запорожской области. В ноябре 1990 года он стал председателем Совета министров Украинской ССР, а после распада Советского Союза возглавил первое правительство ставшей независимой республики.

В августе 2020 года Фокина включили в состав украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. После посещения региона он сообщил, что не увидел доказательств заявлений, будто Россия воюет с Украиной. Это противоречило позиции Киева, политик вышел из состава группы по требованию депутатов Верховной рады.