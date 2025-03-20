Донецк, 20 марта, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Иностранцы в Донбассе и Новороссии должны до 10 июня пройти медицинское обследование для подтверждения отсутствия у них ВИЧ и факта употребления ими наркотиков. Соответствующий указ 20 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В документе говорится, что медосмотр необходимо пройти всем лицам без гражданства, прибывшим на территорию указанных регионов до дня вступления в силу указа.

«[Они должны] представить в территориальный орган МВД РФ медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, <…> и сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме сертификата об отсутствии ВИЧ, иностранцы должны будут предоставить документы об инфекционных заболеваниях, которые опасны для окружающих. Среди таких заболеваний числятся туберкулез, лепра и сифилис.

Указ делает медосмотр обязательным для трудоустройства на территории Донбасса и Новороссии без разрешения на работу и патента. Ранее для этого нужно было только прохождение дактилоскопической регистрации.

Ранее в четверг, 20 марта, Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований, должны до 10 сентября покинуть пределы РФ.

В России в феврале 2025 года заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. По состоянию на 9 марта в него внесли более 680 тыс. иностранных граждан.