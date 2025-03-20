Москва, 20 марта, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Россия не собирается нападать на Германию, но будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Россия не собирается нападать на Германию. Если Германия заявляет такое, значит такие планы есть у Германии. Но тогда Берлину надо называть вещи своими именами», — отметила она на брифинге.

Дипломат напомнила известный тезис о стремлении немецких политических элит к историческому реваншу и подчеркнула, что эти тенденции раз в 100 лет берут верх над здравым смыслом и инстинктом самосохранения.

Захарова добавила, что в Берлине и в других европейских столицах должны отдавать себе отчет в том, что Россия будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил утверждения будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о войне, которую якобы ведет в Европе Россия, с лживыми заявлениями министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса во время Великой Отечественной войны. Ранее Мерц назвал конфликт на Украине «агрессивной войной» России против Европы.

14 января генсек НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС готовиться к войне с Россией и наращивать расходы на оборону. По его утверждению, если этого не сделать, европейцам через пять лет якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

Президент США Дональд Трамп 13 марта заявил, что он не наблюдает угрозы нападения России на какую-либо из стран НАТО.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу. Глава государства отметил, что антироссийская пропаганда используется Западом для оправдания гонки вооружений. Ухудшение отношений с рядом европейских стран произошло не по вине Москвы, добавил он.