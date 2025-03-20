Элиста, 20 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Администрация района, где подросток покончил с собой после издевательств сверстников, заявила, что буллинга не было.

Кадр из видео

Подросток из села Садовое, который покончил с собой после унижений и издевательств со стороны сверстников, по мнению администрации Сарпинского района Республики Калмыкия, не подвергался буллингу, новости об этом чиновники назвали фейком. Об этом учреждение заявило в официальном аккаунте в соцсетях.

«На сегодняшнем заседании межведомственной рабочей группы по делам несовершеннолетних и защите их прав руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Калмыкии Константин Антохов разъяснил ситуацию: «Мы не видим признаков буллинга. В селе Садовое произошел конфликт, который был неправильно разрешен старшими товарищами», — говорится в сообщении администрации.

Журналисты ИА Регнум попытались поговорить с руководством администрации Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия, чтобы чиновники пояснили, почему видео с издевательствами над подростком, где обидчики избивают, оскорбляют, плюют в него и вытирают ноги, по их мнению, не имеет причинно-следственной связи с его суицидом. Но ответа на вопрос журналисты не получили.

ИА Регнум

На заявление администрации о «фейковых новостях» о буллинге бурно отреагировали местные жители, которые засыпали аккаунт учреждения гневными комментариями.

«Ужас! Администрация это??? Ужас, наглость! Вы видео смотрели??? Буллинга нет? Издевательств нет? С первых секунд дышать тяжело, невозможно смотреть, читать, слушать! Или это, по-вашему, обычные-привычные дела для вас? Позор! Позор! Хоть бы всех посадили!»

«Не поняла, почему на скрине обращения матери доверенного до самоубийства ребенка поставили слово «фейк». В чем фейк? В обращении? В том, что ребенка «затравили»? Вы хоть думайте, что делаете. А СПЧ и СК разберётся, сомнения нет. Разворошит ваше осиное гнездо».

«Неправильно разрешенный конфликт», теперь так называется?!!!»

«Надпись крупными красными буквами «ФЕЙК» на фотографии матери и сестры Артёма. Так символично. Как будто они фейк и Артём — тоже».

ИА Регнум

В тот же день, когда администрация района заявила, что буллинг не является причиной суицида 14-летнего Артёма, Следственный комитет региона объявил о мерах, направленных на выявление фактов буллинга в Сарпинском районе.

«В рамках расследования уголовного дела по факту смерти подростка, вызвавшего широкий общественный резонанс, руководитель следственного управления СК России по Республике Калмыкия полковник юстиции Константин Антохов 21 марта проведет в селе Садовое Сарпинского района выездной прием граждан совместно с руководством министерства образования и науки Республики Калмыкия, Уполномоченным по правам ребенка в Республике Калмыкия по сообщениям о фактах буллинга в образовательных учреждениях Сарпинского района», — говорится в сообщении.

СК попросило жителей села Садовое рассказать об известных им случаях травли. Прием состоится 21 марта 2025 года с 10 до 12 часов в здании администрации районного муниципального образования Сарпинского района на улице Ленина.

Следом ИА Регнум обратилось в Следственный комитет региона за разъяснением опубликованной в соцсетях администрации позиции.

Журналист: Администрация утверждает, что на заседании Международной рабочей группы по делам несовершеннолетних руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Калмыкии пояснил, что ведомство не увидело признаков буллинга в истории Артёма. Я не вижу у вас на сайте этого отчета, подскажите, пожалуйста, где он опубликован?

Пресс-служба СК Калмыкии: Нет такой информации.

— Вы можете пояснить, на самом деле признаки буллинга обнаружены или нет?

Пресс-служба СК Калмыкии: Я не могу пояснить, у меня нет такой информации. У меня нет информации какой-либо для прессы по данному делу.

— То есть вообще не комментируете? А кто может прокомментировать?

Пресс-служба СК Калмыкии: Не комментирую. И никто не сможет.

— Администрация пишет, что признаков буллинга не обнаружено, и при этом у вас на сайте опубликован анонс мероприятия в селе Садовое по работе с местными жителями по поводу буллинга. Вот такая несостыковочка получается.

Пресс-служба СК Калмыкии: А в чем несостыковка не получается?

— В том, что следственный комитет говорит, что в данном случае признаков буллинга не обнаружено, и тут же организует мероприятие по поиску признаков буллинга. То есть получается, что работа по поиску признаков буллинга не закончена? Или как я должна это понимать?

Пресс-служба СК Калмыкии: Следствие продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства. Поэтому работают.

— Я правильно понимаю: тогда преждевременно говорить, что не обнаружено признаков буллинга в данном деле?

Пресс-служба СК Калмыкии: Я не могу откомментировать слова руководителя, что он где-то их озвучивал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что покончившего с собой из-за травли подростка обвинили в неумении драться. Местные жители посёлка, в котором произошла трагедия, рассказали, что банда подростков, издевавшаяся над мальчиком, держит в страхе всё село.