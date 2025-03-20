Бейрут, 20 марта, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» заключил соглашение о сотрудничестве с медиасетью Al Mayadeen — одним из ведущих СМИ Ближневосточного региона. В четверг, 20 марта, в Бейруте свои подписи под документом поставили генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин и председатель совета директоров ливанского телеканала Гассан бен Джиддо.

Кадр из видео

В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве СМИ принял участие чрезвычайный и полномочный посол России в Ливане Александр Рудаков. В рамках мероприятия Al Mayadeen получил от МИЦ подарок — выпуски газеты «Известия» от 10 ноября (по-старому) 1917 года, где был опубликован знаковый для арабов договор Сайкса-Пико о разделе азиатских владений Османской империи, а также от 5 августа 1944 года, где было опубликовано сообщение об установлении дипломатических отношений между СССР и Ливанской Республикой.

«Для нас это событие является историческим и очень важным. Я уверен, что наши взаимоотношения с Al Mayadeen будут в дальнейшем развиваться и будут прочными. Мы считаем телеканал нашим близким партнером не только в стратегическом плане, но и в дружеском. Наше сотрудничество пойдет на пользу всему миру и всей журналистике, поскольку сейчас мировая журналистика, которая всегда считалась эталоном, показала свою несостоятельность, показала себя институтом, на объективность которого рассчитывать точно нельзя. Думаю, что наша совместная работа позволит выстроить общую инфраструктуру для работы наших коллег, а также журналистов со всего мира. Кроме того, даст возможность доносить разные точки зрения до всех, кто хочет их услышать, и со временем мы, безусловно, создадим новые стандарты работы мировой медиаотрасли», — цитирует заявление Владимира Тюлина газета «Известия».

Соглашение двух СМИ подразумевает обмен и совместное распространение информации, совместное производство медиаконтента, стажировки сотрудников, проведение совместных мероприятий. Таким образом МИЦ «Известия» и Al Mayadeen повысят эффективность в реализации задач и расширят свою аудиторию на национальном и международном уровнях. Партнерство российского МИЦ и ливанского телеканала также откроет новые перспективы для информационного обмена и развития международного сотрудничества в сфере СМИ.

«Мы ценим национальное медиа «Известия», ведь это по-настоящему исторический бренд и историческая компания. «Известия» могут передать нам свой опыт, а мы, в свою очередь, будем показывать им точку зрения арабского мира на мировые события. Кроме того, мы хотим сотрудничать со всей Россией, со всем ее культурным, религиозным и историческим разнообразием. Наше всеобъемлющее соглашение подразумевает не только обмен опытом, но и стажировки, создание совместных проектов. Также в ближайшее время газета «Известия» примет участие в конференции глобального мира, которая пройдет в Бейруте. МИЦ «Известия» займут одну из ключевых ролей этой платформы, которую создает Al-Mayadeen», — указал со своей стороны Гассан бен Джиддо.

Подписание соглашения — важный шаг на пути к укреплению взаимопонимания и доверия между Россией и странами Ближневосточного региона. Кроме того, оно будет способствовать полноценному и объективному освещению событий в государствах.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также телеканал «78».

Al-Mayadeen — панарабский спутниковый телеканал, запущенный в 2012 году в Бейруте. Канал вещает 24 часа в сутки и предлагает 17 различных программ, охватывая новости, аналитику и эксклюзивные интервью. Телеканал — один из самых распространенных и влиятельных каналов в регионе, кроме того, он располагает региональными отделениями в нескольких странах.