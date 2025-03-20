Москва, 20 марта, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести акциз в размере 20% на чипсы, а также запретить продавать их детям. Об этом 20 марта сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Павлов указал на то, что многие жители страны страдают от заболеваний из-за неправильного питания. По данным Росстата, доля россиян с избыточным весом в 2024 году достигла 62,5%.

В письме Мишустину также предлагается ввести ограничения на рекламу чипсов по аналогии с тем, как это сделали в отношении алкоголя и никотинсодержащей продукции. Все указанные меры планируется рассмотреть на ближайшем заседании Общественного совета при Роспотребнадзоре.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов не согласился с предлагаемыми ограничениями. Он отметил, что в магазинах продают продукты, выпущенные с учетом норм безопасности. Также на полках есть и другая вредная еда, например, копчености.

«Правильнее, на мой взгляд, говорить не о запрете, а об изменении модели поведения родителей и детей, которые должны осознавать ценность здорового образа жизни», — подчеркнул Леонов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале были опубликованы итоги исследования Центра эпидемиологических исследований в здравоохранении и питании бразильского Университета Сан-Паулу подтвердившего, что чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления и другая еда промышленного производства вредит здоровью человека. Такая пища повышает вероятность онкологических, сердечно-сосудистых, психических, желудочно-кишечных и других заболеваний.

Хирург, онкоуролог Марк Гадзиян назвал чипсы и копченые колбасные изделия самыми вредными видами еды. Эта пища содержит большое количество канцерогенов. Он также призвал всех полностью отказаться от алкоголя и курения.