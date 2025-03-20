Москва, 20 марта, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что регулярно разговаривает с помощником президента США Майком Уолтцем, он назвал их общение «весьма полезным для обеих сторон». Об этом 20 марта он рассказал журналистам.

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«Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Я хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место. Мы с Майком Уолтцем общаемся по телефону регулярно», — подчеркнул он.

Ушаков добавил, что в ходе разговора с Уолтцем была назначена дата переговоров российской и американской делегаций. Стороны встретятся 24 марта в Эр-Рияде. Он добавил, что Россия надеется на продуктивность этой встречи.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Уолтц сообщил, что провел переговоры с Ушаковым, в результате которых была выработана договоренность о том, что технические группы России и США в ближайшие дни встретятся на внеочередных переговорах в Саудовской Аравии.

Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп по телефону обсудили ситуацию на Украине, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия стран. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующее распоряжение войскам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта заявил, что на следующих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии ожидается достаточно насыщенная повестка дня.