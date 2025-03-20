Москва, 20 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об организации местного самоуправления в стране. Соответствующий документ 20 марта опубликован на официальном портале правовых актов.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Согласно документу, местное самоуправление становится признаваемой формой самоорганизации граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения в рамках определенных законами полномочий.

В качестве муниципальных образований закон признает городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования. За регионами закрепляется право самостоятельно определять модель местного самоуправления. Таким образом, субъекты России получат возможность самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую.

Для всех должностных лиц местного самоуправления утвержден единый срок полномочий — пять лет. Если глава образования работает неудовлетворительно, высшее должностное лицо субъекта может использовать меры взыскания — от предупреждения до снятия с должности.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъекты должны утвердить законы, регулирующие вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году. В части долговой политики продлевается норма о праве субъектов страны и муниципальных образований превышать отдельные ограничения по объёму госдолга и дефицита бюджета на объём средств, выделенных на мероприятия по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие экономики.

Для поддержания реализации инфраструктурных проектов на средства инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов закон предусматривает меры ответственности в виде повышения вдвое процентной ставки.