Москва, 20 марта, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Общественное движение «Ветераны России» потребовало рассмотреть законодательный запрет показа турецких сериалов в стране. Соответствующий документ они направили министру культуры РФ Ольге Любимовой.

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«Просим вас рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, а также усиления контроля за иностранной кинопродукцией, формирующей деструктивные образы и подрывающей традиционные ценности российского общества», — процитировало 20 марта обращение «РИА Новости».

По мнению общественников, в последние года иностранные кинопродукты устойчиво формируют у российского зрителя неверное представление о традиционных семейных ценностях и межличностных отношениях.

Они уверены, что турецкие сериалы транслируют несвойственные гражданам модели поведения и образ идеального мужчины, несопоставимый с российскими реалиями. В результате после просмотра женщины в России утрачивают интерес к соотечественникам, отправляясь на поиски партнера за границу. В итоге нередко происходят трагические случаи, указано в обращении.

Активисты отметили также деструктивную роль некоторых российских сериалов, в которых образ мужчины уничижителен, а главный герой-иностранец на их фоне выглядит привлекательнее.

Второе обращение было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. В нём содержится просьба закрепить понятие деструктивной пропаганды в кинопродукции и определить ее критерии, а также ограничить тиражирование контента, формирующего чуждые России ценности.

Ранее, в начале января, опрос «Леди Mail» совместно с «VK Видео» показал, что 10% россиянок любят смотреть турецкие сериалы. На первом месте оказались шоу об экстрасенсах и мистике, их смотрят 16% женщин. 14% опрошенных любят смотреть реалити — и ток-шоу, 13% — «глупые» комедии. При этом втайне россиянки предпочитают смотреть дорамы, «дешёвую» фантастику, аниме и документальные фильмы про маньяков. Исследование проводилось методом онлайн-опроса в декабре 2024 года. Всего в опросе приняли участие 2,3 тыс. жительниц разных регионов России.

По данным Mediascope, за период с ноября 2023 года по октябрь 2024-го в топ популярных в России сериалов из турецких картин попали «Постучись в мою дверь» (12-е место), «Зимородок» (15-е место), «Великолепный век» (27-е место).