Москва, 20 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Решение было принято 20 марта на 144-й сессии МОК в Греции.

Владимир Астапкович/РИА Новости Шамиль Тарпищев

Полномочия Тарпищева сохранятся до 31 декабря 2028 года. Членов организации переизбирали, учитывая возрастной ценз, действующий в МОК: 80 лет для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для тех, кто был избран ранее.

Тарпищеву 77 лет. Он является членом МОК с 1994 года.

Ранее, 7 декабря, тренера переизбрали на новый четырехлетний срок президента Федерации тенниса России. Заслуженный тренер СССР Шамиль Тарпищев руководит организацией, курирующей вопросы тенниса в России, с 1999 года. До 2002 года ФТР называлась Всероссийской теннисной ассоциацией. В 2020 году его избрали на очередной четырехлетний срок.