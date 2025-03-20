Стамбул, Турция, 20 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Генконсульство России в Стамбуле призывает граждан РФ избегать мест массового скопления людей в связи с протестами в городе. Соответствующее заявление опубликовано 20 марта.

Global Look Press

«В случае возникновения экстренной ситуации можно позвонить на горячую линию генконсульства: +9 053 094 103 68», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генконсульства.

Также граждан России попросили соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Сразу после его задержания власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.

Однако, невзирая на распоряжение властей, в Стамбуле, Анкаре и других турецких городах тысячи людей вышли на акции протеста. Лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озел, выйдя к толпе в Стамбуле, назвал арест мэра «попыткой переворота» и обвинил власти в попытках сломить Имамоглу «дубиной правосудия».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что протесты в Турции являются суверенным делом государства и не станут поводом для разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.