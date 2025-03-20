Москва, 20 марта, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на предстоящих переговорах с США по Украине. Об этом 20 марта заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Юрий Ушаков

«Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике. Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», — рассказал он по итогу телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

Отмечается, что американская команда переговорщиков также уже сформирована, имена участников встречи огласит Вашингтон.

Как передавало ИА Регнум, стала известна дата переговоров РФ и США по урегулированию украинского конфликта. Эксперты встретятся для проведения двухсторонних консультаций 24 марта в Эр-Рияде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что переговоры будут посвящены в том числе черноморской инициативе о прекращении огня, и добавил, что в этом вопросе много нюансов для обсуждения.

Ранее в тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский также заявил, что на этой неделе у делегации Украины также запланирована встреча с представителями Вашингтона в Саудовской Аравии. Он добавил, что на ней будет продемонстрирован украинский список объектов, по которым стоит прекратить наносить удары. Без этого документа, по словам украинца, Киев не будут считать 30-дневное соглашение о прекращении огня действительным.

В феврале в Эр-Рияде состоялись первые за несколько лет переговоры Москвы и Вашингтона по восстановлению отношений между странами. Кроме того, в ходе встречи обсуждалась тема украинского мирного урегулирования.