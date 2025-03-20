Москва, 20 марта, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Переговоры между представителями России и США по конфликту на Украине состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Об этом 20 марта заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Мы условились с господином [помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем], что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде», — рассказал он журналистам.

Ушаков добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что эти переговоры будут продуктивными.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москве и Вашингтону в ходе переговоров необходимо проработать некоторые детали до полного прекращения огня на Украине. По его словам, США на них будут представлять Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп по телефону обсудили ситуацию на Украине, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующее распоряжение войскам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта заявил, что на следующих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии ожидается достаточно насыщенная повестка дня.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли первые за несколько лет российско-американские переговоры, посвященные восстановлению отношений двух стран. Помимо этого, на них обсуждалась тема Украины.