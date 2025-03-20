Киев, 20 марта, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Украина не видит проблем в организации встречи с российскими представителями. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

«Знаете, не большая проблема, был бы результат. Я считаю, что, если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля… не является проблемой встреча [представителей России и Украины]», — заявил он в ходе брифинга, опубликованного на YouTube-канале 19 марта.

Глава киевского режима подчеркнул, что встречать представителей российской стороны на Украине будут «без удовольствия». Он также добавил, что для Киева режим прекращения ударов по российской энергетике в силу не вступил, так как нет соответствующего документа.

Отмечается, что украинская делегация на запланированную на этой неделе встречу с представителями США собирается принести список объектов, по которым, как счел Киев, стоит прекратить удары.

«Очень надеюсь, что в ближайшие дни будет встреча в Саудовской Аравии, и мы сможем договориться», — подытожил Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Зеленский публично отказался от атак на энергообъекты РФ, а затем отдал приказ вновь нанести удары. Она подчеркнула, что этим глава киевского режима показал полное отсутствие политической воли к мирному урегулированию конфликта.

В ночь на 19 марта украинские формирования атаковали тремя беспилотниками нефтебазу на Кубани, в результате чего один резервуар с нефтью разгерметизировался, произошло возгорание на площади 1,7 тыс. кв. м. Это случилось спустя несколько часов после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров глава российского государства поддержал идею американского коллеги о взаимном прекращении Москвой и Киевом по энергообъектам на 30 дней ударов, а затем отдал ВС РФ соответствующий приказ.

Российский лидер неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он указал, что Зеленский самостоятельно запретил себе вступать в контакт с РФ и утвердил соответствующий указ в 2022 году. Кроме того, 28 февраля во время переговоров с Трампом в Белом доме украинец отверг предложение о прекращении огня и перемирия на Украине.