Москва, 20 марта, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований, должны до 10 сентября покинуть пределы РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

«Находящиеся в РФ граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребываний (проживания) в РФ, обязаны самостоятельно выехать из РФ либо до 10 сентября включительно урегулировать свое положение в РФ», — говорится в указе.

Президент поручил МВД России обеспечить реализацию мер, исключающих до 10 сентября привлечение к административной ответственности за нарушение режима украинцев, которые к 20 марта прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года МВД информировало о том, что граждане Украины могут находиться в РФ без ограничения срока пребывания и работать при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования. После прохождения украинцем этих процедур территориальные органы МВД должны выдать ему документ, оформленный на бланке установленного образца «зеленая карта».

На коллегии МВД России 5 марта Путин заявил, что на сегодняшний день практически все жители новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей — получили российские паспорта.