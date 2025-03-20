Салехард, 20 марта, 2025, 15:38 — ИА Регнум. В национальной деревне Харампур на Ямале отметили праздник коренных жителей Севера — День оленевода. На мероприятии собрались оленеводы и рыбаки со всего Пуровского района Ямала, а также гости из городов Губкинского и Тарко-Сале. Праздник состоялся при поддержке «РН-Пурнефтегаза» и «Харампурнефтегаза» (входят в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Ямале отметили День оленевода

Праздник начался с парада оленьих упряжек, украшенных бусами и лентами из разноцветного сукна. Затем оленеводы соревновались в гонках на оленьих упряжках, борьбе, прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей (тынзян — это аркан, а хорей — длинный шест, которым погоняют оленей).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Ямале отметили День оленевода

Среди женщин провели конкурс национальных костюмов. Приемы создания традиционных нарядов преподают в школе-интернате, которую построила «Роснефть» в Харампуре.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Ямале отметили День оленевода

Гостей праздника угощали блюдами традиционной ненецкой кухни: строганиной, малосольной рыбой, шурпой из оленины и десертами из тундровых ягод. Кульминацией праздника стал концерт ямальских творческих коллективов.