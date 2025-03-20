Москва, 20 марта, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» работает над упрощением верификации. Об этом 20 марта рассказали в пресс-службе компании VK.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что синюю галочку пользователям станет получать проще. Так, после обновления подать заявку на верификацию сможет не только владелец паблика, но и официальный представитель. Кроме того, соцсеть изменит количество контента читателей, необходимых для верификации. На галочку смогут рассчитывать сообщества и профили с аудиторией от 5 тыс. подписчиков, публикующие минимум один пост, историю, статью или одно видео за 30 дней.

«Обновление правил верификации — результат постоянного развития продукта и анализа пожеланий авторов. Наша цель — сделать так, чтобы создатели оригинального контента могли без лишних формальностей подтвердить подлинность и выделиться среди множества сообществ», — пояснила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

После этого соцсеть хочет расширить продуктовую ценность верификации. Подтвержденный статус будет влиять на работу алгоритмов машинного обучения в ленте и поиске. Также компания работает над изменением визуального оформления верификации.

Пользователи могут увидеть изменения уже в первой половине этого года. Окончательную дату соцсеть объявит позже.

Ранее, 17 декабря, владельцы бизнес-сообществ соцсети «ВКонтакте» получили возможность верификации своего бизнеса. После получения отметки «Подтвержденный бизнес» она отобразится в виде специальной серой галочки. Это будет обозначать, что сообщество ведет реальный бизнес, и поможет повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к сообществу дополнительное внимание.