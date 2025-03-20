Москва, 20 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Финляндия в восьмой раз возглавила список самых счастливых стран мира World Happiness Report. Очередной ежегодный рейтинг 20 марта выпустили ООН совместно с исследовательской компанией Gallup.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Согласно данным исследования, 2-е место в списке занимает Дания, 3-е место — Исландия. Россия в сравнении с прошлым годом поднялась с 72-го на 66-е место. Позиция Украины опустилась со 105-й на 111-ю строчку.

США находятся на 24-м месте, опустившись на одну позицию. Китай переместился с 60-го на 68-е место. Последняя строчка в очередной раз досталась Афганистану.

«В опросе людей спрашивают, давали ли они деньги на благотворительность в прошлом месяце, были ли они волонтерами и помогали ли они незнакомцам», — говорится в описании доклада, опубликованном на специальном сайте.

Отмечается, что уровень счастья во многом зависит от восприятия людьми тех, кто их окружает. Также лучше себя ощущают те, кто обычно ест в компании.

«Растущее число людей, которые едят в одиночку, является одной из причин снижения благополучия в Соединенных Штатах», — отметили авторы исследования.

Они также указали, что в мире в целом выросло благожелательное отношение между людьми после пандемии коронавируса, и этот показатель сохраняется до сих пор. Исследователи считают, что настроения в обществе очень обнадеживают.

Рейтинг World Happiness Report впервые опубликовали в 2012 году. Тогда Россия находилась на 76-м месте. Для определения уровня счастья сравнивают шесть ключевых факторов: уровень социальной поддержки, доходы, здоровье, степень свободы, щедрость к незнакомым людям и отсутствие коррупции.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что человек становится счастливым, если он найдет себя и максимально реализуется. Результат и признание очень важны. Также удовлетворение жизнью можно получить, если посвятить ее семье и Отечеству.