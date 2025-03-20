Москва, 20 марта, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Российская сторона рассчитывает на то, что власти США услышали слова президента России Владимира Путина о необходимости прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации киевскому режиму. Об этом 20 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Global Look Press

Она напомнила, что глава государства в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом назвал ключевым условием для недопущения эскалации украинского конфликта и урегулирования его дипломатическим путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

«Это принципиальный момент. Мы надеемся, в Вашингтоне это услышали», — говорится в комментарии Захаровой.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп положительно ответил на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о поставках Украине дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО). По ее словам, Зеленский, в частности, просил у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Ранее в этот же день Левитт рассказала, что Вашингтон продолжит передавать Киеву разведывательную информацию оборонительного характера. Вместе с тем она не ответила на вопрос о том, отвергли ли США какие-либо запросы России по прекращению предоставления Киеву таких данных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта отметил, что вопрос о прекращении американских военных поставок Киеву будет стоять высоко в повестке дня любых контактов между Россией и США. Представитель Кремля уточнил, что это вопрос является весьма чувствительным для мирного урегулирования конфликта на Украине.