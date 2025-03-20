Мелитополь, 20 марта, 2025, 15:16 — ИА Регнум. В Запорожской области потребовали признать геноцидом советского народа преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в регионе в годы Великой Отечественной войны. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что прокуратура установила факт массовых пыток и жестоких убийств в период немецкой оккупации области с октября 1941 года и по октябрь 1943 года.

«Только в городе Мелитополе нацисты в один день жестоко расправились с более чем 1,8 тыс. ни в чём не повинных семей. Особо зверствовали фашисты при обращении с советскими военнопленными. Красноармейцев не кормили и не поили, падавших от усталости и истощения расстреливали, другим пленным отрезали уши, выкалывали глаза, отрубали руки и в конечном итоге убивали», — говорится в материале.

По данным ведомства, в Запорожской области было убито свыше 67 тыс. мирных жителей и 11 тыс. военнопленных, а также более 157 тыс. человек были отправлены на каторжные работы. Кроме того, сумма ущерба от разорения и уничтожения немецкими военными колхозов, заводов, фабрик, школ, больниц, культурных учреждений и монастырей превысила 25,6 трлн рублей.

Прокуратура также направила на рассмотрение в суд значительную доказательственную базу, в частности архивные документы, экспертные заключения и материалы уголовного дела.

Как ранее передавало ИА Регнум, ранее аналогичные иски направили прокуратуры ряда других российских регионов. В частности, 27 февраля действия нацистов под Новгородом в годы ВОВ также потребовали признать геноцидом. В региональной прокуратуре отметили, что в то время на новгородских землях действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных, за время оккупации погибли более 202 тыс. человек, еще 166 тыс. были угнаны в рабство.

Более того, нацисты сравняли с землей города Малая Вишера, Новгород, Сольцы, Старая Русса и Чудово, а также уничтожили многие памятники культуры. Общая сумма ущерба составила порядка 48 трлн рублей.