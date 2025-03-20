Москва, 20 марта, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников преподнес в подарок президенту России Владимиру Путину сборник со стихами, которые написали жители региона, воюющие в зоне спецоперации.

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«От полка, от личного состава, от командира хотел бы передать вам сборник стихов. Их пишут костромичи, военнослужащие. Даже есть стихотворение командира полка. Удивительное абсолютно явление. Люди ведут боевые действия серьезно, героически, и при этом появилась тяга писать», — сказал губернатор на встрече с главой государства 20 марта.

Российский лидер поблагодарил за такой подарок, отметив, что получает регулярные доклады от начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Президент попросил Ситникова передать бойцам привет.

В сборник вошли стихи военных 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Путин ранее наградил его орденом Кутузова.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта во время встречи Ситников доложил Путину, какие меры поддержки действуют в регионе для участников спецоперации. Глава области отметил, что регион также помогает трем подшефным полкам в зоне СВО.

Кроме того, глава региона рассказал о проектах промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии в Костромской области сельского хозяйства, состоянии сферы образования и подготовке квалифицированных кадров.