Москва, 20 марта, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд назначил 15 и 16 лет лишения свободы еще двум участникам вторжения в Курскую область. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

СК РФ/РИА Новости

Речь идет о стрелках 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Викторе Климчуке и Золтане Бровди. Они признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Бровди к 16 годам лишения свободы. Климчук осужден к 15 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые три года они проведут в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, вечером 5 сентября 2024 года подсудимые вместе с другими украинскими военнослужащими в составе колонны на легковом автомобиле пересекли границу РФ и вторглись на территорию Кореневского района Курской области.

Там они участвовали в блокировании и удержании поселка Коренево, оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Кроме того, они минировали дорожные направления и участки местности, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина США Деррика Бейлса (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) за участие в боевых действиях на территории Курской области. Следствие установило, что американец совершил преступления против мирного населения.

19 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВСУ и иностранные наемники, вторгшиеся на территорию Курской области и совершившие преступления против мирного населения, являются террористами. Он отметил, что все преступники и каратели, которые издевались над людьми, должны быть установлены и в дальнейшем получить справедливое наказание.