Дубай, ОАЭ, 20 марта, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Украинскую модель из Львова Марию Ковальчук с переломами рук, ног и позвоночника нашли на обочине дороги в Дубае. Об этом 20 марта рассказал Telegram-канал SHOT.

Социальные сети Мария Ковальчук

Издание пишет, что девушка не выходила на связь с родными восемь дней. Мать модели рассказала, что 9 марта в свой 20-й день рождения девушка поехала на вечеринку к шейхам. На следующий день она позвонила маме и сказала, что на день поедет в отель к незнакомцам, которые ее пригласили. По словам женщины, голос дочери был растерянным. После этого она пропала.

Девушку нашли вечером 19 марта. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Она уже перенесла четыре операции. Сейчас Мария не может двигаться. По мнению родных, она могла попасть в сексуальное рабство, где ее насиловали несколько дней, после чего выбросили на дорогу.

SHOT написал, что на подобных вечеринках у шейхов девушки зарабатывают. Особой популярностью в Дубае, по данным канала, пользуются русскоговорящие девушки из стран СНГ. SHOT утверждает, что за присутствие на таком вечере можно заработать от 500 долларов. По информации издания, сейчас в чатах моделей активно обсуждают, что зачастую девушки после таких вечеринок оказываются в рабстве.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года в Свердловской области суд приговорил мужчину к 23 годам, а женщину — к 9 годам колонии за убийство и изнасилование девушки. В мае 2020 года недалеко от города Нижние Серги они выманили из палатки туристку и под предлогом похищения ее байдарки привели на безлюдный участок. Там ей нанесли множественные удары по голове, после чего придушили и изнасиловали. У пермячки также похитили имеющиеся ценности, а после снова избили.