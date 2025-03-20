Брюссель, 20 марта, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Объем создаваемого по инициативе главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас фонда военной помощи Украине с 40 млрд евро сократился до 5 млрд евро. Об этом 20 марта написала итальянская газета La Stampa.

Global Look Press

Уточняется, что из последних черновиков по созданию фонда убрали принцип распределения взносов в него пропорционально валовому национальному доходу государств ЕС. Кроме того, в предлагаемом 20 марта на рассмотрение лидерам стран сообщества документе проект назван добровольным.

«Более того, с первоначальных 40 млрд евро плана мы уже снизились до пяти млрд евро, что примерно соответствует стоимости крупнокалиберных боеприпасов, которые нужны Украине и которые, по словам Каллас, необходимо доставить [Киеву] срочно», — говорится в публикации.

Автор статьи отметил, что главе евродипломатии приходится наблюдать провал ее плана по предоставлению Украине 40 млрд евро военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, издание Politico 20 марта написало, что ряд дипломатов ЕС раскритиковали предложение Каллас о передаче Украине нового пакета финансовой помощи на 40 млрд евро. Уточнялось, что согласия по этой инициативе достичь не удалось.

Глава евродипломатии неоднократно пыталась согласовать пакет помощи киевскому режиму на 40 млрд евро, однако не смогла добиться успеха. Ранее, 17 марта, Каллас заявила, что ЕС необходимо согласовать многие детали до утверждения такой помощи Украине. До этого, 6 марта, страны сообщества также не договорились по этому вопросу, после чего глава дипломатии ЕС призвала их действовать быстрее.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом назвал ключевым условием мирного урегулирования и недопущения эскалации конфликта на Украине полное прекращение иностранной военной помощи и передачи разведданных, а также остановку принудительной мобилизации украинцев. Ранее глава государства подчеркивал, что никакая военная помощь стран Запада не способна изменить ход спецоперации на Украине.