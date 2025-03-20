Москва, 20 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Главы киевского режима Владимир Зеленский публично отказался от атак на энергетические объекты России, но на деле отдал приказ наносить по ним удары. Об этом 20 марта заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Kirill Chubotin/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский публично заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поддерживает предложение Белого дома. Но на деле отдал противоположный приказ — не об остановке ударов, а, напротив, о нанесении новых», — заявила Захарова в своем официальном комментарии.

Этим Зеленский показал полное отсутствии политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, подчеркнула российский дипломат.

«Как и прежде, он одержим навязчивой идеей нанести России поражение, активно используя при этом методы террора как в отношении гражданских объектов, так и не щадя мирных и не участвующих в конфликте жителей», — заявила Захарова.

Она напомнила, что в ночь на 19 марта украинская армия совершила очередную атаку с применением беспилотников по объекту энергетической инфраструктуры на Кубани, что привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и ее возгоранию на площади 1 700 кв. м.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе выдвинутых президентом США. Зеленский в очередной раз нарушил достигнутые понимания и подтвердил тем самым свою полную недоговороспособность», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы к совместной с американскими коллегами проработке путей урегулирования. Он подчеркнул, что оно должно носить долгосрочный характер и учитывать законные интересы РФ в области безопасности.

Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин положительно отреагировал на инициативу американского коллеги и дал российским военным соответствующую команду.

Зеленский 19 марта заявил, что согласен с предложением Трампа о взаимном прекращении ударов России и Украины по инфраструктуре друг друга. Он пообещал, что ВСУ не будут бить по российским энергообъектам.

Минобороны в этот же день заявило о попытке киевского режима сорвать договоренности, достигнутые Москвой и Вашингтоном. Атака ВСУ на энергообъект в станице Кавказско произошла через несколько часов после завершения переговоров и решения Путина о временном прекращении ударов. В ночь на 20 марта российские силы противовоздушной обороны сбили 132 украинских дрона над территорией РФ.