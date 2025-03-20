Москва, 20 марта, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил утверждения будущего канцлер ФРГ Фридриха Мерца о войне, которую якобы ведет в Европе Россия, с лживыми заявлениями министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса во время Великой Отечественной войны.

Michael Kappeler/Global Look Press Фридрих Мерц

«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе, в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что именно такую войну вела нацистская Германия против СССР в 1941–1945 годах, добавив, что всем известно, чем она закончилась.

«Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, так же закончишь…» — добавил Медведев.

Ранее во время своего выступления в бундестаге Мерц назвал конфликт на Украине «агрессивной войной» России против Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января генсек НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС готовиться к войне с Россией и наращивать расходы на оборону. По его утверждению, если этого не сделать, европейцам через пять лет якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс 22 января заявил, что ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой, якобы исходящей от России. Он также призвал сообщество готовиться к войне в следующие пять лет.

Президент США Дональд Трамп 13 марта заявил, что он не наблюдает угрозы нападения России на какую-либо из стран НАТО.

Президент РФ Владимир Путин еще в июне 2024 года назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу. Глава государства отметил, что антироссийская пропаганда используется Западом для оправдания гонки вооружений. Ухудшение отношений с рядом европейских стран произошло не по вине Москвы, добавил он.