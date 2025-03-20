Москва, 20 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. В российском сегменте интернета произошел сбой в работе ряда сервисов из-за использования ими иностранной инфраструктуры. Об этом 20 марта заявили в Роскомнадзоре.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров», — отметили в ведомстве на вопросы журналистов.

Утром 20 марта сбой в функционировании российских операторов связи, провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), маркетплейсов, китайской нейросети DeepSeek, видеостримингового сервиса Twitch, игр Genshin Impact и Roblox был замечен сервисом по отслеживанию Downdetector.

Как передавало ИА Регнум, сбои в работе WhatsApp регулярно происходят на российской территории. Так, в январе более 3,5 тыс. пользователей пожаловались на работу мессенджера в Москве, Самарской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Смоленской областях и Краснодарском крае.

Кроме того, 22 января эксперты в беседе с ИА Регнум рассказали, что иностранные почтовые сервисы продолжают работать со сбоями, и лучше россиянам перейти на отечественные IT-решения. Директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов добавил, что такие инциденты заставляют задуматься о том, что вся зарубежная инфраструктура находится вне зоны контроля России.