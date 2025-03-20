Москва, 20 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и его администрация болезненно реагируют на усилия России и США по урегулированию конфликта на Украине и усилили рвение, раздувая мифы о «российской угрозе». Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

«Задача понятна — закрепить в сознании французов «образ врага», оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что Франция при этом превратилась в инкубатор террористов. Выходцы из этой страны широко представлены в радикальных исламистских организациях, действующих на Ближнем Востоке. Кроме того, террористические организации в мире часто вооружаются за счет «утекающего» с Украины оружия, в том числе французского производства.

Как передавало ИА Регнум, Макрон 18 марта заявил, что к 2035 году во Франции развернут гиперзвуковые ракеты ASN4G для сдерживания России. Этим вооружением планируют оснащать истребители Rafale F5.

5 марта Макрон назвал Россию угрозой для Европы. Он призвал союзников начать обсуждение темы защиты с помощью французского ядерного оружия. Президент также допустил, что США могут оказаться не на стороне ЕС.

Президент РФ Владимир Путин 28 марта очередной раз опроверг заявления Запада о планах России напасть на Европу. Он назвал это чушью и бредом. Подобная истерия нужна, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркнул глава государства.