Суздаль, Владимирская область, 20 марта, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Поэт, композитор и драматург Вадим Жук умер в возрасте 78 лет. Об этом 20 марта сообщила его жена Марина Курчевская.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Да, он скончался сегодня в 11 утра», — приводит ее слова ТАСС.

По данным «РИА Новости», Жук скончался во время фестиваля анимационного кино в Суздале, куда он приехал накануне.

Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), являлся лауреатом Царскосельской художественной премии за произведение «След в след, или любовь к классике».

Он выступал автором оперетт, мюзиклов, театральных вечеров и сценариев к мультфильмам, а также снялся более чем в 15 фильмах.