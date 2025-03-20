Будапешт, 20 марта, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Украина в будущем может стать буферной зоной между Россией и Евросоюзом при условии соблюдения интересов заинтересованных сторон. Об этом 20 марта заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.

Global Look Press

«Украина может функционировать как буферная зона только в том случае, если среди глобальных игроков будет консенсус относительно того, что можно и нельзя делать на ее территории», — процитировало его издание Financial Times.

По словам Бока, при несоблюдении договоренностей страна так и останется зоной конфликта. Он подчеркнул, что возможные действия США или ЕС на украинской территории без согласования с Россией также станут поводом для конфликта.

Министр по делам ЕС отметил, что Венгрия поддерживает идею создания буферной зоны между Россией и европейскими государствами, которая будет отвечать интересам всех причастных сторон.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявлял, что после завершения конфликта украинская территория превратится в буферную зону между Россией и странами НАТО. Частью альянса она не станет, как и частью ЕС, подчеркнул политик.

Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее заявил, что Украине придется создать собственное НАТО на своей территории, если страна не вступит в Североатлантический альянс. По его мнению, НАТО — «самый экономически эффективный вариант предотвращения нового военного конфликта».

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для начала переговоров с киевским режимом является официальный отказ Украины от планов вступления в НАТО. Он также подчеркнул, что Россия прекратит огонь сразу после выполнения этого условия и вывода украинских войск с российской территории.