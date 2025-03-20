Магас, 20 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Ингушетия вошла в число участников 31-й международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT. В выставке, которая проходит с 18 по 20 марта в Москве, участвуют представители более 50 регионов России, а также туристические компании и операторы из 30 стран мира. Ингушетию на мероприятии представили республиканский комитета по туризму, сотрудники всесезонного курорта «Армхи», а также туроператоры «Белла-тур» и «Визит Ингушетия».

Сергей Фадеичев/ТАСС

Комитет по туризму Ингушетии подготовил презентации, посвященные туристическому потенциалу региона и местным производствам. Участники форума смогли познакомиться с продукцией завода по розливу лечебной минеральной воды «Ачалуки», попробовать ингушский горный мед и фрукты, выращенные в садах республики с использованием итальянских технологий. Кроме того, на стенде Ингушетии можно приобрести уникальные сувениры: продукцию из рыбьей кожи от компании Shadi, а также ремесленные изделия из дерева, металла и других материалов.

Важной частью программы стал показов видеофильмов, рассказывающих о культурном наследии и туристических возможностях Ингушетии. Посетители стенда также получили возможность узнать о доступных турах и спланировать отдых в республике.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что развитие туризма является одним из приоритетных направлений для экономического роста региона. «Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — авторитетная площадка, где мы можем продемонстрировать собственный потенциал и найти полезные контакты для взаимодействия в этом направлении», — заметил он.

По данным Комитета по туризму, по итогам прошлогодней выставки MITT Ингушетия заключила соглашения о сотрудничестве с Татарстаном и Ростовской областью. Местные туроператоры активно налаживают связи с коллегами из других регионов.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в республике был разработан новый туристический маршрут «Малгобек — Город воинской славы». Этот проект, инициированный главой региона Махмудом-Али Калиматовым, позволяет не только местным жителям, но и гостям Ингушетии узнать о героическом прошлом республики. Маршрут протяженностью 118 километров включает несколько остановок, каждая из которых раскрывает важные страницы истории.

Как отметил глава региона, Ингушетия постепенно становится узнаваемым и привлекательным направлением для путешественников, которых привлекают уникальные природные ландшафты региона, древние башенные комплексы и богатая история республики.