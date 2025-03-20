Краснодар, 20 марта, 2025, 14:44 — ИА Регнум. В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя городского детского сада после случая применения ей физической силы в отношении детей. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее в этот день в социальных сетях начали появляться жалобы на то, что воспитатель постоянно хватала воспитанников сада за волосы, руки и ноги.

По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова следователи Карасунского округа Краснодара возбудили в отношении воспитателя уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования из сада изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Позже сотрудники полиции города установили подозреваемую и опросили ее.

«Сотрудники полиции опросили женщину, однако она не смогла объяснить мотивы своих поступков, при этом ссылалась на сложность работы в дошкольном образовательном учреждении. Действиям педагога будет дана правовая оценка, в том числе с учетом степени причиненного пострадавшим вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшей воспитательницы, которая систематически била детей. По словам свидетелей, чаще всего она поднимала руку на малышей, которые не говорили, в частности, рассекла ложкой лоб одной из девочек.