Москва, 20 марта, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Заявлениями об отказе принять российские условия в вопросе урегулирования украинского конфликта Евросоюз пытается сорвать переговоры, так как недоволен своим отсутствием в них. Об этом в четверг, 20 марта, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из стран ЕС сообщило, что в Европе продолжат настаивать на том, что ни при каких обстоятельствах не будут выполнять условия России по урегулированию конфликта на Украине. В издании также отметили, что Евросоюз планирует нарастить расходы на оборонную промышленность, чтобы тем самым получить больше самостоятельности в переговорном процессе по Украине.

«Европа, прежде всего, чувствует себя очень удрученной в том плане, что переговоры об урегулировании начались без ее участия. Поэтому делается всё возможное, чтобы сорвать или завести в тупик эти переговоры. Чтобы надавить на президента США Дональда Трампа, заставить занять более жесткую позицию по отношению к Москве. И поэтому они разочарованы теми переговорами России и США в Джидде, которые прорвали изоляцию и демонизацию России»,— сообщил политолог.

Эксперт отметил, что не менее серьёзным раздражителем для Евросоюза стал результат телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Европейцы увидели в нём уступки американского лидера по отношению к его российскому коллеге, и это их крайне разозлило и раздражило, объяснил специалист. Он подчеркнул, что в связи с этим цель ЕС в том, чтобы они стали активными участниками переговоров.

«Хотя, в общем-то, Европа сама себя лишила возможности быть каким-то арбитром или посредником, заняв проукраинскую позицию и обвиняя во всём Москву. Изначально она завела себя в тупик, поэтому на какие-то миротворческие усилия она не способна. Это сторона конфликта, Украина для них «прокси» в войне с Россией», — заявил Фёдоров.

В то же время, по словам политолога, Европа не в состоянии победить Россию в открытой конфронтации, тем более без Соединённых Штатов Америки. Евросоюз находится в политической раскоряке, объяснил эксперт.

«Ну и проблема в том, что пока трудно предсказать, каким будет дальше вектор отношений между США и Европой. Сейчас наметился раскол, недовольство, хотя, по идее, Трамп всё время информирует европейцев после своих переговоров, которые были с Путиным, держит их в курсе. Но этого, видимо, недостаточно. Европа возомнила себя центром силы, которым она де-факто в военно-политическом смысле пока не является. Но тем не менее амбиции есть», — рассказал Фёдоров.

Собеседник агентства указал на то, что если отношения ЕС и США пойдут по нисходящей линии и европейцам придётся в одиночку осуществлять свои «хотелки», в том числе противостояние России, то у них просто не будет для этого возможностей. Сообщения о том, что Евросоюз собирается вложит от 800 млрд до 1 трлн евро в военно-промышленный комплекс своих стран, эксперт назвал сомнительными. По его мнению, в ЕС не найдут таких средств, а даже если и найдут, то потребуются долгие годы на развёртывание всех мощностей.

«Если Соединенные Штаты как-то в этом конфликте попытаются снизить свое присутствие и помощь, то Европа всё равно не отойдет от своей русофобии. По крайней мере, придется им очень здорово поработать над собой для того, чтобы какой-то начать диалог с Россией. Пока этого не проглядывается»,— подытожил Фёдоров.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 18 марта по телефону подробно обсудили варианты урегулирования украинского кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот разговор, уточнил, что лидеры стран не обсуждали привлечение Евросоюза к переговорам по этому вопросу.

Спецпосланник президента США Кит Келлог в феврале заявил, что ЕС, скорее всего, не будет участвовать в переговорах по Украине. Он призвал учитывать реальное положение дел. В то же время американский чиновник пообещал, что европейские интересы будут учтены.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 марта подчеркнул, что его не интересует отношение Евросоюза к урегулированию украинского кризиса. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила ЕС в сознательной подпитке эскалации конфликта. По ее мнению, Брюссель играет в опасные геополитические игры.