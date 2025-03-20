Москва, 20 марта, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Международные клубы дружбы всего за год открылись во всех 89 регионах России и на федеральной территории «Сириус» в Сочи Краснодарского края, а также объединили молодежь более чем из 140 стран. Этот флагманский проект дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), стал важным инструментом укрепления международного сотрудничества между молодыми людьми из РФ и других стран.

РИА Новости

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что международные клубы дружбы вносят значительный вклад в реализацию федерального проекта «Россия в мире» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«С 2024 года в нашей стране открылось 90 международных клубов дружбы. Они объединили молодых россиян и представителей более 140 стран. За этот период клубами проведено 580 мероприятий, в которых приняли участие около 30 тыс. человек. Такие результаты показывают, что молодые люди из самых разных стран хотят развивать совместные проекты с ребятами из России», — подчеркнул он.

Клубы дружбы стали продолжением программы «Культурное шефство», реализованной в рамках ВФМ-2024, где, согласно поручениям президента РФ Владимира Путина, за каждой иностранной делегацией закрепили курирующие регионы. Российская молодежь помогала зарубежным гостям знакомиться с культурой, историей и традициями народов страны.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что за время работы клубов к ним присоединились порядка 17 тыс. россиян и более 12 тыс. молодых людей из-за рубежа.

«Это ещё раз подтверждает, что, несмотря ни на какие сложности, молодёжь стремится к налаживанию контактов ради будущего и справедливого мира», — отметил глава федерального агентства.

Работа клубов выстраивается по пяти направлениям: медиа, предпринимательство, гражданская активность, региональная специфика и создание молодежных сообществ. Финальные открытия клубов прошли в Курской и Брянской областях. В Брянске с приветственными словами к участникам обратились представители Пакистана и Белоруссии.

«Цель нашего клуба — развивать конструктивные отношения, способствовать культурному взаимопониманию и прославлять разнообразие наших стран. Это замечательный путь к налаживаю взаимопонимания, уважения и доверия», — заявил пакистанский участник Мустафа Аамир.

Представляющая Белоруссию Мария Юркова назвала мероприятие символом нового этапа в развитии международных связей и взаимопонимания. Она также отметила традиционную гостеприимность Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, ВФМ прошёл в «Сириусе» с 1 по 7 марта 2024 года. Старт фестивалю дал Путин. В мероприятии участвовали 20 тыс. иностранных и российских участников из 188 стран и всех российских регионов.

По итогам встречи с участниками ВМФ российский президент поручил правительству проводить фестиваль раз в шесть лет, начиная с 2030 года. Он также распорядился каждые шесть лет, начиная с 2027 года, организовывать Международный фестиваль молодёжи и раз в год международные тематические слёты молодёжи.