Москва, 20 марта, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 марта поддержал желание губернатора Костромской области Сергея Ситникова принять участие в выборах главы региона.

Михаил Метцель/ТАСС

В ходе рабочей встречи в Кремле Ситников напомнил, что в 2025 году заканчивается срок его пребывания на посту губернатора. Он попросил одобрения президента на участие в предстоящих выборах.

«Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю Вам успехов. Надеюсь, что и жители области Вас поддержат», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954507" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин в Кремле провел встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

Ситников занимал пост губернатора Костромской области с 28 апреля 2012 года. Его полномочия на посту глава региона истекали в апреле 2017 года. 15 мая 2015 года он попросил Путина о досрочной отставке и одновременно обратился с просьбой поддержать его на выборах. Глава государства поддержал Ситникова и принял его досрочную отставку. Ситников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора.

Ситников выиграл выборы и 15 октября 2015 года вступил в должность главы региона. По окончании пятилетнего губернаторского срока глава региона снова выиграл выборы, состоявшиеся в сентябре 2020 года. В 2025 году истекает срок его полномочий.

Как сообщало ИА Регнум, выборы губернаторов в 2025 году пройдут в 19 регионах в единый день голосования 14 сентября. 18 глав регионов выберут в ходе прямых выборов. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 14 июня 2025 года, выборы пройдут в единый день голосования в 2026 году.