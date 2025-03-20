Саратов, 20 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. В Саратовской области 10 человек пострадали в результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщили в правительстве региона.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«На данный момент известно о 10 пострадавших после атаки БПЛА», — процитировало ТАСС региональное правительство.

Ранее там заявили, что всем пострадавшим своевременно оказывается необходимая медицинская помощь. В Энгельсе фиксировали большое количество поврежденных гражданских объектов, в числе которых как социальные учреждения, так и частные дома.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке украинских БПЛА за всё время. Дежурные средства ПВО уничтожили над регионом 54 БПЛА. В Энгельсе от удара по Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна. В результате атаки дронов произошло возгорание на аэродроме в Энгельсе. В целях безопасности началась эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ.

В Энгельсском районе ввели режим ЧС муниципального уровня. СК РФ проведет расследование атак украинских беспилотников на город. Правоохранители установят все детали произошедшего, дав оценку действиям всех причастных лиц.