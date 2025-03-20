Ивангород, Ленинградская область, 20 марта, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Пограничники в Ленинградской области задержали мужчину, который незаконно пересек российско-эстонскую границу, переплыв реку Нарву. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

РИА Новости

Отмечается, что мужчина пересек границу вплавь, на нем был гидрокостюм. Кроме того, задержанный ранее был объявлен в розыск МВД России по статье о производстве и сбыте наркотиков.

В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ.

Ранее, 7 февраля, сотрудники погранохраны Финляндии задержали подростка при пересечении госграницы с Россией. Отмечается, что подростка задержали в районе Кархусуо в Иматре Южной Карелии.

Погранохрана уточнила, что подросток пытался пересечь госграницу в одиночку.

В ноябре источник ИА Регнум сообщил, что 16-летний школьник из Москвы расстроился, что ему не сделали шенгенскую визу и сбежал из дома в Финляндию. По словам собеседника агентства, в июле десятиклассник собрал рюкзак, ничего не сказал родителям и ушёл из дома.