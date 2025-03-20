Молдавия, 20 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Ограничение работы посольства России в Кишинёве не выходило за рамки международных обязательств и закона. Об этом 20 марта заявило министерство иностранных дел страны.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Министерство иностранных дел Республики Молдова отвергает обвинения в нарушении Венской конвенции 1961 года после действий посольства России в Кишинёве 19 марта», — указано в Telegram-канале МИД.

Дипломаты утверждают, что в соответствии с международным законом власти вмешались в работу российского диппредставительства после сообщения о возможной угрозе посольству. Ограничения якобы были необходимы, чтобы обеспечить безопасность персонала и жителей района.

В заявлении молдавского МИД указано, что действия правоохранителей и оцепление не сказались на работе дипмиссии РФ.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта сотрудники полиции Молдавии проверяли сообщение о минировании посольства РФ в Кишинёве. Неизвестный по телефону заявил, что на территории диппредставительства находится взрывоопасный объект. Полиция оцепила периметр вокруг учреждения, на место выезжали саперы.

МИД России выразил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием посольства в Кишинёве. Отмечалось, что молдавские правоохранители помешали въезду российского посла Олега Озерова на территорию диппредставительства. Находившийся внутри персонал и их семьи не могли выйти в город. Официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании посольство не получало, подчеркнул МИД.