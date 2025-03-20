Москва, 20 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС

Во время разговора Ситников доложил российскому лидеру о том, какие меры поддержки действуют в регионе для участников спецоперации. Глава области отметил, что регион также помогает трем подшефным полкам в зоне СВО.

«Хорошо. Спасибо большое», — поблагодарил его Путин.

Кроме того, глава региона рассказал о проектах промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии в Костромской области сельского хозяйства, состоянии сферы образования и подготовке квалифицированных кадров.

При этом губернатор уделил особое внимание региональному здравоохранению и вопросу демографии.

«По коэффициенту рождаемости область находится на хорошем месте. Вот 630 ребятишек родилось за последние два месяца», — подчеркнул глава региона.

Во время разговора Путин пожелал Ситникову удачи в переизбрании губернатором Костромской области.

Ранее, 10 марта, российский лидер провел в Кремле встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Глава региона рассказал президенту о развитии Пермского края за последние пять лет.