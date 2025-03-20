Курган, 20 марта, 2025, 15:40 — ИА Регнум. В отношении 64-летней пенсионерки из Кургана возбудили уголовное дело за публикацию в Сети более 24 тыс. комментариев о спецоперации с призывами к терроризму и оправданием терроризма. Об этом 20 марта сообщили в УФСБ России по Курганской области.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней сторонницы украинских националистических движений по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

В случае признания вины фигурантки ей грозит до семи лет заключения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 28 февраля было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Абакана, который распространял призывы к уничтожению мирного населения трех российских регионов через мессенджер Telegram. Дело возбудили по статье о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

19 марта президент России Владимир Путин призвал решительно бороться с экстремизмом. Он также заявил, что необходимо пресекать попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и публичные призывы к терроризму радикальных группировок.