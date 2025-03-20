Партизанский район, Приморский край, 20 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Жилой частный дом в Партизанском городском округе в Приморье сгорел в результате природного пожара. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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В селе Авангард загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на постройки.

«Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров. Тушение осложняет сильный ветер. В результате огнем уничтожен частный дом, хозпостройка, а также поврежден трехквартирный дом», — сообщили в ведомстве.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать. В борьбе с огнем участвуют более 40 специалистов, задействовано 10 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, глава МЧС России Александр Куренков 18 марта заявил, что в стране в этом году велика вероятность возникновения природных пожаров.

По прогнозам синоптиков, в 2025 году из-за малого количества снега уровень накопительной влаги в почве ниже нормы, что может повысить риск засухи и природных пожаров в центральных и южных регионах страны.