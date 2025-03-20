Москва, 20 марта, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» также изучали возможность теракта на Красной площади и в московской синагоге. Об этом 20 марта сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) Олег Власов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Далерджон Мирзоев

«Они, помимо «Крокуса», были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали. В самом «Крокусе» они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — приводит его слова «РИА Новости».

Адвокат также сообщил, что исполнители теракта признались следствию, что планировали скрыться на Украине. При этом он заявил, что неизвестно, ждал ли их там кто-либо.

В четверг, 20 марта, Мосгорсуд продлил срок ареста до 22 мая Мирзоеву и еще трем обвиняемым.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», они открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала и устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 пострадал. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Четверых непосредственных исполнителей, в том числе Мирзоева, задержали 23 марта.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что к теракту в «Крокусе» причастна Служба безопасности Украины. Он выступил за то, чтобы признать это ведомство террористической организацией.

В январе 2025 года СК сообщил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых привлекли 27 человек.

Председатель СК Александр Бастрыкин 3 марта сообщил о завершении расследования. Он подчеркнул, что следователи завершили работу менее чем за год. Материалы передали обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.