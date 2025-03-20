Москва, 20 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев рассказал о ключевых программах поддержки туризма по России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что в рамках поддержки туристической сферы предусматривается прямое субсидирование строительства некапитальной инфраструктуры в регионах, организация мероприятий, формирование туристического кода городов и приобретение туроборудования. В число ключевых приоритетов развития отрасли вошел и проект «Пять морей и озеро Байкал», утвержденный в нацпроекте «Туризм и гостеприимство» с 2025 по 2030 год.

Хидзев рассказал, что в «Пять морей и озеро Байкал» включат строительство 11 крупных морских курортов девяти субъектов страны, а также создание порядка 73 тыс. новых гостиничных номеров и 86 тыс. рабочих мест.

«С поэтапным вводом эти курорты будут становиться точками притяжения, объединять и другие сопутствующие отрасли. В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» найдется место и субъектам МСП. Вместе с развитием крупной инфраструктуры будет много возможностей для предпринимателей», — его слова приводят в материале, опубликованном 19 марта.

Хидзев также добавил, что в структуру обновленного нацпроекта вошел отдельный федеральный проект подготовки сотрудников отрасли — «Кадры для туризма». По прогнозам ведомства, к 2030 году туристической сфере потребуется порядка 400 тыс. специалистов.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин поручил продлить нацпроект «Туризм и гостеприимство» до 2030 года, а также увеличить долю отрасли в ВВП до 5%, рост экспорта туруслуг и число турпоездок до 140 млн в год. Затем летом 2024 года стали известны пять федеральных проектов, включенных в состав нацпроекта — «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристической индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

Кроме того, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что особое внимание будет уделяться привлечению иностранных туристов. Он уточнил, что сегодняшний туристический потенциал регионов России демонстрируется на международных выставках Китая, Индии и Саудовской Аравии.