Москва, 20 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил послание президенту Сирии переходного периода Ахмеду аш-Шараа. Об этом 20 марта сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент РФ Владимир Путин

«Президент поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — рассказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер выразил готовность развивать сотрудничество с Сирией.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками экс-президента республики Башара Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти ввели войска в эти регионы. Спустя три дня бои начались в портовом городе Баниясе провинции Тартус.

10 марта Ахмед аш-Шараа заявил, что республика заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией, поэтому новые власти республики пытаются не допустить раскола между странами.

Песков отметил, что Россия хочет видеть Сирию стабильной, процветающей и дружественной. Спикер Кремля подчеркнул важность обеспечения стабильности в этой стране, учитывая общую взрывоопасность Ближнего Востока.