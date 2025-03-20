Москва, 20 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили две контратаки украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 20 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские военные завершают разгром украинских войск в курском приграничье. По его словам, армия России провела в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.

Ранее, 13 марта, ВС России освободили Суджу, а затем — населенные пункты Меловой и Подол. Позднее, 15 марта, также были освобождены Рубанщина и Заолешенка, расположенные в непосредственной близости от Суджи.

Российский лидер 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой армии России. В ходе него глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в курском приграничье, полностью освободить регион и задуматься о создании зоны безопасности на территории Сумской области.

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