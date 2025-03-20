Москва, 20 марта, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Ушедшие из РФ компании, в том числе Сoca-Cola, при желании могут вернуть свои товары на полки российских магазинов, но у них не будет никаких привилегий. Об этом 20 марта заявила президент владеющего торговыми сетями «Перекресток» и «Пятерочка» ретейлера X5 Екатерина Лобачева.

IMAGO/Francis Joseph Dean/Global Look Press

«Если компании, которые гипотетически когда-нибудь захотят к нам вернуться, будут настроены на долгосрочное партнерство, мы начнем диалог. Но это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери и поставили на полку», — процитировало ее РБК.

Лобачева добавила, что у торговых сетей нет задачи приучать потребителя к чему-либо обратно. У компании свои цели, много проектов и поставщиков. Глава ретейлера также отметила, что отечественное производство сильно преобразилось за последнее время, многие поставщики занимают свою нишу, и нет условий, чтобы заставлять их подвинуться.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 марта сообщил, что идут негласные переговоры с некоторыми зарубежными компаниями о возвращении на российский рынок. Предприятия могут возобновлять сотрудничество, если хотят, но у отечественных производителей будет преимущество.

19 марта Путин отметил, что в РФ уважают западные компании, которые сохранили в стране технологии и персонал на фоне оттока иностранного бизнеса. Он также поручил правительству следить за тем, чтобы собственники, которые бросили свои предприятия в России на произвол судьбы, не смогли выкупить их обратно за скромные деньги.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 20 марта напомнил, как в 2022 году публично предупреждал, что иностранным компаниям, бежавшим из РФ после начала спецоперации на Украине, будет непросто возвращаться. Из страны никого не выгоняли, бизнесмены сами принимали такое решение, подчеркнул он.